Landry Dimata toont zich weer bij Espanyol

Landry Dimata vindt zijn draai in Spanje en toont dat hij zijn transfer waard is.

Espanyol Barcelona speelt volgend jaar terug op het hoogste niveau en dit met en mede dankzij Landry Dimata. Door de promotie is de verplichte aankoopoptie gelicht van 2.2 miljoen Euro.

De Belg met Congolese roots scoorde vijf maal in 17 wedstrijden en kon één assist geven. Twee van deze doelpunten maakte hij gisteren tegen Ponferradina.

Het is moeilijk te geloven maar Dimata is nog steeds maar 23 jaar. Van de jeugdreeksen van Standard Luik naar KV Oostende waar zijn carrière echt van de grond ging. Daarop volgende een transfer naar het Duitse Wolfsburg waar Anderlecht hem wegplukte voor 5 miljoen Euro.

Zijn passage in de hoofdstad was geen succes mede door vele blessures. Hopelijk zien we volgend seizoen zijn talent ontbolsteren in de Primera Division en kan hij nog belangrijk zijn voor de Rode Duivels in de toekomst.