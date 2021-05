🎥 De mooiste goal van zijn carrière maar voorbij zijn eigen doelman

Dan maak je het mooiste doelpunt uit je carrière maar dan voorbij je eigen doelman.

Dit gebeurde er vanavond bij Sergio Reguilon. De verdediger van Tottenham maakte een pareltje van een doelpunt maar verschalkte daarbij zijn eigen doelman. Het was tegelijkertijd de 1000ste own goal die ooit in de Premier League viel.

De Spaanse verdediger die afgelopen zomer overkwam van Real Madrid kent zo één van de verschrikkelijste avonden van zijn carrière.