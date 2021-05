Vragen bij EK-selectie van Martinez: "Dat argument overtuigt mij niet"

Veel vragen kan je eigenlijk niet hebben bij de EK-selectie van de Rode Duivels. Toch ziet René Vandereycken enkele zaken.

Vandereycken heeft wel degelijk enkele bedenkingen bij de selectie. “Met de keuze voor Chadli heb ik het moeilijk. Ik ben nooit een grote fan van hem geweest”, schrijft Vandereycken in Het Nieuwsblad. “Hij heeft goeie momenten gehad bij de nationale ploeg, maar heeft ook heel onopvallende en mindere matchen gespeeld. Dit seizoen is hij ook heel lang out geweest. Ik kan de bondscoach best begrijpen als hij rekening houdt met verdiensten uit het verleden - zijn goal tegen Japan, bijvoorbeeld.”

Voor Vandereycken mag dat niet meetellen in de beslissing. “Ieder zijn visie. Maar als neutrale analist beoordeel ik een speler op zijn basiskwaliteiten en prestaties van de laatste maanden, en dan vind ik Chadli niet thuishoren in de selectie.”

Ook de uitleg die Martinez gaf, zint Vandereycken niet. “Waar ik het ook weer moeilijk mee heb, is de warrige uitleg van Martinez, die zegt dat Chadli op vier posities kan spelen. Dat argument moet zogezegd iedereen overtuigen, maar mij overtuigt het niet. Je kan misschien wel op vier posities spelen, maar als je op vier posities slécht speelt, valt het voordeel weg.”