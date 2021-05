Vrancken gaat sowieso uit van een finale op zaterdag, maar zit ook met wrang gevoel: "Ik ga dat reglementenboekje nog een paar keer moeten lezen"

KV Mechelen moest natuurlijk de uitslag in de wedstrijd Gent-Standard afwachten, maar ze gingen ervan uit dat het zaterdag nog om de knikkers ging gaan. Al hield Wouter Vrancken wel één heel wrang gevoel over aan de match tegen Oostende.

Hij zit op zijn middenveld al met personeelsproblemen en nu is ook nog Aster Vranckx geschorst na twee gele kaarten. "(zucht) Heel jammer zo een beslissing. En dan nog eentje die de volgende match ook in het gedrang brengt. Hij heeft twee keer geen intentie om de man te spelen. D'Haese ging door op Shved om de man te spelen, maar hij raakt hem niet en krijgt niets. Ik denk dat ik dat boekje met reglementen nog een paar keer moet nalezen", schudde Vrancken het hoofd.

Voor Vranckx is het zo ook een afscheid in mineur. "Hij heeft alles gegeven een heel seizoen lang. Heel jammer dat hij zo niet kan meespelen in die laatste wedstrijd. Pff, zo een beslissing."

Als je de laatste speeldag als leider kan ingaan, heb je het sowieso niet slecht gedaan

Vrancken gaat er dus van uit dat het zaterdag een finale wordt Achter de Kazerne. "Eender wat er gebeurt: ik ben superfier op deze groep. Niemand had ons vooraf hier verwacht. We hebben nog één punt nodig ja. Maar we spelen tegen een ploeg die normaal in de Champions' play-offs had moeten zitten. We gaan die niet zomaar van de mat vegen. Er is maar één plaats die telt, maar als je de laatste speeldag als leider kan ingaan, heb je het sowieso niet slecht gedaan."