Keurde de baas van de FIFA het Super Leagueproject goed? 'Privé werd het wel goedgekeurd'

Een paar weken geleden gooiden twaalf Europese topclubs een bommetje onder het Europese clubvoetbal. Met name de FIFA en de UEFA dreigden met straffen voor de clubs in kwestie. Nu zou de baas van de FIFA het project privé hebben goedgekeurd...

Gianni Infantino, de baas van de FIFA, zou het project van een Europese supercompetitie hebben goedgekeurd, dat meldt de New York Times. Dat zou straf zijn want Infantino laatte zich al publiekelijk kritisch uit over het project.

Het idee van de Super League kwam van de besturen van twaalf Europese topclubs. Zij wouden een competitie houden, waar zijzelf, als oprichters, niet uit konden degraderen. De competitieformule en het hele idee erachter, kreeg bakken van kritiek, waardoor bijna alle clubs nadien afhaakten.