Premier League Hall of Fame wordt aangedikt met Liverpool-icoon, die nooit de Premier League won

Sinds dit jaar is er een Premier League Hall of Fame. De afgelopen weken werden er legendarische voetballers aan de compacte lijst toegevoegd van (oud)spelers die vooral bekend zijn van hun passage in Engeland. De recentste die nu is toegevoegd bij het klein lijstje is Steven Gerrard.

De Premier League Hall of fame is alleen voor de beste van de beste. Liverpool-icoon, Steven Gerrard, hoort nu bij het klein mooi halletje van de Premier Leaguelegendes. Verder zijn ook Éric Cantona Thierry Henry, Frank Lampard, Alan Shearer, Dennis Bergkamp en Roy Keane al opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League. Steven Gerrard heeft 26 jaar bij Liverpool doorgebracht, van zijn 9 jaar tot zijn 35. 17 jaar van die 26 was als prof. Gerrard kwam bij de eerste ploeg van Liverpool maar liefst 504 keer in actie en scoorde 120 doelpunten. Gerrard won ook de Champions League, en kwam 114 keer in actie voor de nationale ploeg van Engeland. Je kan dus wel stellen dat zijn plaatsje verdiend is.