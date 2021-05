"Vijf matchen in drie weken begint te wegen" en "Zelfs als ze zijn hoofd afhakken doet hij verder"

AA Gent won nu ook met 2-0 van Standard de Liège en heeft zo nog steeds kans om play-off 2 winnend af te sluiten. De tweede helft was tegen de Luikenaars wel van een minder allooi dan de eerste.

"Of we het een beetje moeilijk hadden in de tweede helft? Ja, maar om de drie dagen spelen is niet simpel gewoonweg. Het is allemaal een kwestie van blijven proberen en er vol voor te gaan, elke match opnieuw", aldus goalgetter Roman Yaremchuk.

"De motivatie is er, de mentaliteit is er, de organisatie is er, we zijn op de juiste weg en moeten onze job elke week blijven doen."

Laten zien dat we tot veel in staat zijn

In de eerste helft hebben we laten zien dat we tot veel in staat zijn, in de tweede helft dat we dat niet altijd kunnen volhouden", aldus ook coach Hein Vanhaezebrouck. "We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken door sneller een tweede doelpunt te maken."

"Het was onze vijfde wedstrijd in drie weken tijd, dan zie je dat het toch begint te wegen. Maar chapeau aan mijn verdedigers: we hebben echt helemaal niets weggegeven, ook niet in de mindere tweede helft. Hanche-Olsen? Hij is een Viking, zelfs als ze zijn hoofd eraf zouden hakken zou hij nog doorgaan."