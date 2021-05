Zaak-Maradona leeft verder, zeven medici vervolgd voor moord op Diego Maradona

Diego Maradona stierf 25 november 2020 door hartfalen. Dat twee weken nadat de Argentijnse voetballegende een hersenoperatie onderging. Er waren al een tijdje geruchten dat Maradona zijn dood geen toeval zou zijn, nu krijgt het gerucht dus ook een staartje.

Zeven medici worden dus vervolgd voor een zogezegde moord op Maradona. De zeven medici riskeren allemaal een celstraf van acht tot 25 jaar, het proces zal 31 mei van start gaan. Onder de zeven medici is ook neurochirurg, Leopold Luque, die de Argentijn twee weken voor zijn dood opereerde.

De andere zes zijn drie verpleegsters, een dokter en twee psychiaters. Er zouden privégesprekken zijn gelekt van de medici over de Argentijnse superster. Maradona werd 25 november in zijn huis in Argentinië dood aangetroffen. Afwachten nu wat het vervolg van dit verhaal zal brengen…