Eden Hazard mist laatste competitiewedstrijd door lichte blessure: "We willen geen risico nemen"

Eden Hazard heeft opnieuw een lichte blessure opgelopen. Volgens Zinédine Zidane is het niets ernstig, maar de Spaanse topclub wil geen risico nemen met de Rode Duivel. Daarom is Hazard er niet bij in de laatste competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Villarreal.

Geen Eden Hazard komend weekend bij Real Madrid. De Rode Duivel was er namelijk niet bij op de laatste training van de Spaanse topclub voor de beslissende wedstrijd tegen Villarreal. Hij zou een lichte blessure hebben. Toch is het volgens Zinédine Zidane, de manager van Real Madrid, niets ernstig. "We willen geen risico nemen", vertelde de Fransman op een persconferentie. Eden Hazard zal zo met gemengde gevoelens terugblikken op het voorbije seizoen, want hij was slechts goed voor 4 doelpunten en 1 assist in 21 wedstrijden.





