Enorme ruildeal in de maak tussen FC Barcelona en Atlético Madrid? Portugees goudhaantje op weg naar Barcelona, terugkeer voor Griezmann

Er zou een grote ruildeal in de maak zijn tussen FC Barcelona en Atlético Madrid. FC Barcelona zou namelijk gecharmeerd zijn door Joao Félix, terwijl Atlético Madrid een terugkeer van Antoine Griezmann ziet zitten.

FC Barcelona en Atlético Madrid lijken binnenkort rond de tafel te zitten voor onderhandelingen over twee spelers. De Catalaanse topclub zou namelijk geïnteresseerd zijn in de Portugees Joao Félix en zou Antoine Griezmann in een ruildeal willen betrekken.

Voor zijn transfer naar FC Barcelona was Griezmann één van de sterkhouders bij Atlético Madrid, dus de Madrilenen hebben wel interesse in deze ruildeal. Volgens het Catalaanse TV3 is een ruildeal financieel mogelijk, want de salarissen van beide spelers zouden in evenwicht liggen.