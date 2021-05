Ole Gunnar Solskjaer geeft update over sterkhouder: "Ik denk niet dat we hem in Gdansk aan het werk zullen zien"

Manchester United speelt volgende week woensdag de finale van de Europa League tegen het Spaanse Villarreal. De kans is zeer groot dat de Engelse topclub het zonder sterkhouder Harry Maguire zal moeten doen.

Harry Marguire ligt al enkele weken in de lappenmand, maar het ziet er naar uit dat de verdediger dit seizoen niet meer in actie zal komen voor Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer vertelde namelijk op de persconferentie van deze middag dat de kans klein is dat Maguire de finale van de Europa League zal halen.

"Hij kan terug wandelen, maar het is nog een lange weg om van wandelen naar rennen te gaan. Om eerlijk te zijn denk ik niet dat we hem in Gdansk aan het werk zullen zien. Maar ik geef hem tot dinsdagavond, de laatste training, om te zien of hij er bij kan zijn", aldus de Noorse trainer van Manchester United.