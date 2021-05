Pro League laat zich uit over titelviering Noa Lang: "Gezangen die bevolkingsgroepen viseren mogen niet langer als bagatelliserend weggezet worden"

De Pro League heeft zich uitgelaten over de titelviering van Noa Lang. Zo zullen ze Club Brugge op het matje roepen en zullen ze de club aanspreken op het gedrag van de speler en supporters over de gezangen.

De titelviering van Noa Lang is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De Nederlander zong "liever dood dan een Sporting-Jood" en het viel niet in goede aarde bij meerdere mensen. Ook de Pro League heeft zich nu uitgelaten over de situatie.

"Racisme en antisemitisme hebben geen plaats in onze samenleving. Gezangen die bevolkingsgroepen viseren mogen niet langer als bagatelliserend weggezet worden", laat de Pro League weten via haar website. "De Pro League zal de club aanspreken op het gedrag van de speler en supporters over de gezangen."