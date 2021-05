Elsner verhuisd naar 'dorp waar veel goede trainers geboren zijn' en maakt analyse: "Spelers nodig met grinta"

Luka Elsner had wel gehoopt op een sterker seizoenseinde na zijn komst in Kortrijk. Dat is er niet gekomen en dus moet de analyse gemaakt worden over wat nodig is om beter te doen. Dat doet Elsner, die binnenkort Nederlands hoopt te spreken, dan ook.

Op de site van Kortrijk geeft Elsner onder meer aan welk type nieuwkomer hij de ploeg wil zien komen versterken. "Welke posities we nodig hebben en welke types voor die posities we willen, dat staat allemaal op papier. We weten dat we heel wat kwaliteit voor het offensieve vak moeten halen want we hebben 15 à 20 doelpunten te weinig gemaakt."

En defensief? "We moeten ook defensief versterking halen want we incasseerden veel meer doelpunten dan wat mag om te slagen in onze objectieven. Dat hangt af van de posities maar wat zeker is, is dat we snel willen spelen. Snel spelen in balbezit, snel kansen creëren maar ook heel snel agressief zijn bij balverlies. Ik heb spelers nodig die bekwaam zijn om stand te houden op een conditioneel hoog niveau."

Passie

Elsner komt met een verlanglijstje aan kwaliteiten voor zijn spelers. "Het eerste wat ze moet bezitten, is passie. Ze moeten gepassioneerd zijn voor het voetbal, voor het team, voor de club. Spelers die met een groot hart naar hier komen. Spelers met grinta, quoi."

De Sloveen is ook Nederlands aan het leren. Heeft hij de taal al onder de knie? "Neenee, ik spreek nog geen Nederlands maar ik doe er veel inspanningen voor. Ik heb een super-lerares die me goed helpt en ik hoop dat ik tegen het einde van de zomer in het Nederlands kan antwoorden op de vragen." Inmiddels woont de coach van KVK in Lauwe. "Een dorp waar veel goede trainers geboren zijn, hoor ik. Ik hoop dat ik er wat inspiratie opdoe."