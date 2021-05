Sporting Charleroi stuurt zijn huurlingen terug naar hun club van herkomst

Na een fantastisch begin van het seizoen ging Sporting Charleroi nadien de dieperik in. Dit zorgt ervoor dat ze de kern gaan opkuisen.

Edward Still is de nieuwe trainer en heeft al over een paar spelers hun lot beslist. Zo zullende opties in de huurcontracten van Jordan Botaka (AA Gent), Saido Berahino (Zulte Waregem) en Cristian Benavente (Pyramids FC) niet gelicht worden..



Volgens La Capitale zal Botaka na dit seizoen terugkeren naar AA Gent, zijn club van herkomst. Charleroi zal dus de aankoopoptie niet lichten in het huurcontract, hoewel die volgens de Waalse krant zeker niet onoverkomelijk is.