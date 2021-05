Koeman op de schop bij Barcelona? Voorzitter wil niet ingaan op heet hangijzer

Het eerste jaar van Ronald Koeman bij FC Barcelona was allerminst een succes. Buiten de Copa del Rey kon Barcelona geen prijzen pakken.

De Blaugrana werd in de Champions League al in de achtste finale utigeschakeld door PSG en in de Spaanse competitie liet Barcelona regelmatig punten liggen tegen de kleinere ploegen waardoor ze net naast de titel grijpen.

Dit seizoen is er een wissel van de wacht geweest bij Barcelona met het vertrek van Bartomeu als voorzitter. Koeman was neit kandidaat nummer 1 voor nieuwe voorzitter Laporta, die wel geïnteresseerd zou zijn in diens landgenoot Frank Rijkaard.

Rijkaard was al eens trainer van Barcelona en veroverde in 2006 de Spaanse titel én de Champions League. Laporta lijkt dus terug te willen grijpen naar een eerdere succestrainer. Voorzitter Laporta wil het hete hangijzer alleszins niet bevestigen of ontkennen. Voor de microfoon van de NOS weigerde hij in te gaan op de vraag.