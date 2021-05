Suarez bewijst ongelijk Barça, Messi reageert: "Hij was een van de beste spitsen ooit bij Barça"

Vorig seizoen verwees FC Barcelona Luis Suarez nog naar de uitgang. De reden? De Uruguayaan was te oud volgens het Catalaanse bestuur. Nu neemt Suarez toch wel revanche door kampioen te spelen met Atletico Madrid. Ook ex-ploegmaats en supersterren Leo Messi en Neymar begrijpen niet waarom Suarez destijds Barça moest verlaten.

Messi: “Suarez verdiende een vertrek als een van de beste aanvallers in de geschiedenis van FC Barcelona. Het was niet aan het bestuur om hem op zo’n manier buiten te zetten. Maar er verbaast mij niets meer tegenwoordig om eerlijk te zijn”

Neymar: “Ongelofelijk hoe ze dingen doen bij Barcelona”

Messi & Neymar spoke out after Barcelona forced Luis Suarez out of the club. Now you see why 💁‍♂️ pic.twitter.com/E7npqu7zkc

Barcelona told Luis Suarez he was too old.



He joined Ateltico Madrid and helped them win their first La Liga title in seven years 👏 pic.twitter.com/B0AL8sDGha