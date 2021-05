Fred Vanderbiest en advocaat Sven Mary overwegen klacht wegens laster en eerroof: "Als het enkel over die woorden gaat, lees ik nergens iets racistisch"

Er is een rel ontstaan na de wedstrijd tussen KV Mechelen en KAA Gent. Fred Vanderbiest, assistent-trainer bij KV Mechelen, zou naar Chinonso Emeka "heeft die geen eten gehad?" geroepen hebben en dat schoot bij veel mensen, waaronder Vadis Odjidja en Hein Vanhaezebrouck, in het verkeerde keelgat.

Volgens Sven Mary, de advocaat van Fred Vanderbiest, heeft de assistent-trainer niets fout gezegd. "Als dit Roman Yaremchuk of Laurent Depoitre was geweest, had Vanderbiest hetzelfde gezegd. Je kan discussiëren over de smaak ervan, maar het was niet met een racistische bedoeling. Als het enkel over die woorden gaat, lees ik daar niets racistisch in", aldus Sven Mary bij VTM Nieuws.

Fred Vanderbiest en Sven Mary overwegen nu wel om een klacht in te dienen wegens laster en eerroof. "Als dit niet stopt kunnen we klacht indienen tegen de mensen die vinden dat Vanderbiest zich racistisch heeft uitgelaten."