Honderden Club Brugge-supporters geven hun kampioenen blauw-zwart welkom in straten van Brugge

In de straten van Brugge is de bus van de Club Brugge warm onthaald door enkele honderden supporters.

Club werd afgelopen week kampioen op het veld van Anderlecht en speelt zondagavond haar eerste thuiswedstrijd sinds het behalen van die landstitel. Daarop hadden enkele supporters het idee om de bus van de spelers te onthalen met een blauw-zwart rookgordijn.

In tijden van corona zijn het ongelooflijke beelden die we al even niet meer gezien hebben. De vraag rijst dan ook snel of het wel verstandig was wat de supporters deden. Bij velen is er immers geen sprake van een mondmasker. Burgemeester van Brugge Dirk De Fauw had zich eerder al kritisch uitgelaten over een mogelijk titelfeest. Maar ja, een uitbundige menigte, alcohol (?) en coronamaatregelen... Het is zelden een goede combo...

De spelersbus kwam trouwens niet ongedeerd uit de menigte. Uit foto's blijkt dat deze fel toegetakeld is door de supporters.

🤡 De spelersbus werd tijdens de busopwachting stevig toegetakeld, not done... #CluGnk pic.twitter.com/MrNBcd6AXl — 𝙲𝚕𝚞𝚋 𝙱𝚛𝚞𝚐𝚐𝚎 𝙺𝚅 (@FCB_NSNG) May 23, 2021