Ploegmaat komt met anekdote over Ribery: "Het was een heel oprecht en mooi gebaar"

Franck Ribery is een mooie voetballer, maar ook een mooie mens. Dat getuigde ook ploegmaat bij Fiorentina, Lorenzo Venuti, in een brief aan het persagentschap ANSA. Daarin had de Italiaan een mooie anekdote over de Franse flankspeler: Ribery bezocht Venuti's vader, die aan kanker leed.

"Hij zag mij in zak en as zitten in de kleedkamer, en ging naast mij zitten: 'Lorenzo, we hebben morgen vrij, breng me naar je vader, ik wil hem graag eens ontmoeten' zei Franck tegen mij. Dat hij dat deed, emotioneerde mij. Het was een mooi gebaar dat niet als vanzelfsprekend wordt gezien, en heel oprecht is”

“De volgende dag haalde ik hem op en gingen we naar Incisa Valdarno, waar mijn familie woont. Ribery is echt een heel mooie man, en niet door zijn naam, maar door hoe hij is als persoon. Dat gebaar was puur uit vriendelijkheid en oprechtheid, en dat apprecieer ik enorm”, aldus Lorenzo Venuti in een brief aan ANSA.