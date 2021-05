Mooie beelden! Lukaku kan emoties niet bedwingen na uitreiking titel Serie A

Het is al een tijdje bekend dat Lukaku en Inter de titel in Italië gewonnen hebben. Maar omdat het zondag de laatste speeldag was in de Italiaanse competitie, werden onze landgenoot en zijn ploegmaats na de wedstrijd van zondag pas in de bloemetjes gezet. Lukaku liet zijn tranen de vrije loop.

Internazionale moest zondag nog de laatste speeldag van de Serie A afwerken tegen Udinese. De blauw-zwarten uit Milaan wonnen de wedstrijd vrij gemakkelijk met 5-1 cijfers. Ook onze landgenoot, Romelu Lukaku, kon een lucky goal prikken. Na de wedstrijd tegen Udinese zat de competitie erop voor de Italianen, en was het tijd om Inter te huldigen voor het winnen van het kampioenschap. Lukaku, die een heel groot aandeel had in het Italiaans kampioenschap winnen, kon zijn emoties niet bedwingen. Domani #Zazzaroni

L'addio di Lukaku pic.twitter.com/rcxXkB3Ihr — 𝑷𝒂𝒅𝒓𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒐𝒏𝒏𝒐 S▲LT▲TO (@_PadreMaronno2) May 23, 2021