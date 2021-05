Brugse korpschef over niet-coronaprove titelviering Club-fans: "Een kampioenenviering hoort erbij"

Gisteren vierden de Club Bruggefans de titel in de West-Vlaamse hoofdstad. Eerlijk is eerlijk, de feestelijkheden verliepen niet volledig coronaproof. Dirk Van Nuffel, korpschef van Brugge, legde uit waarom hij niet ingreep op de festiviteiten van de Brugse fans.

“Voetbal zit in onze genen en een kampioenenviering hoort daarbij”, begon Brugs korpschef, Dirk Van Nuffel in De Ochtend. “Ik had het natuurlijk ook liever anders gehad, maar je kunt het enthousiasme van de supporters niet tegenhouden. En we wilden dat al zeker niet met geweld doen”

"In Brugge hebben we geen traditie van geweld in het voetbal. Je kunt het niet dragen van een mondmasker ook niet bestrijden met de matrak of het waterkanon. Als we wel offensief hadden opgetreden of we hadden Friese ruiters geplaatst, dan zouden de mensen nog altijd dicht bij elkaar gestaan hebben"

"Je kunt het ook omdraaien: hoe hadden de mensen gereageerd als we ‘De Platse’ wel hadden opgeveegd? Hoeveel schade was er dan niet geweest? Nu viel dat al bij al nog mee", aldus de korpschef van Brugge, Dirk Van Nuffel.