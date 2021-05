'Lokonga weg bij Anderlecht? Paars-wit heeft vervanger al op het oog'

Het einde van Albert Sambi Lokonga bij Anderlecht? Het zou zomaar kunnen. Maar paars-wit blijft alvast niet bij de pakken zitten.

Sambi Lokonga liet de deur alvast op een kier. Als alles goed zit, dan komt er misschien een transfer. Maar dat het niet zo nodig hoeft.

Bij Anderlecht hebben ze het alvast begrepen dat de kans bestaat dat de middenvelder zal vertrekken. En ook Adrien Trebel kan/mag/moet vertrekken uit het Lotto Park.

Vervanger?

Dus: azen op een of meerdere vervangers is geen luxe. Daarbij komen ze volgens RMC Sport alvast uit bij Njegos Petrovic, een 21-jarige middenvelder van Rode Ster Belgrado.

Die was dit seizoen een sterkhouder bij zijn team (46 matchen en 2 goals over alle competities heen) en ligt nog tot 2023 onder contract. Ook afgelopen winter stond hij al in de belangstelling van paars-wit.