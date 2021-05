Man van bijna drie miljoen keert terug naar Anderlecht: "Uitleenbeurt verliep niet zoals gehoopt"

Net zoals heel wat andere huurlingen, keert ook Mustapha Bundu terug naar Neerpede. De flankaanvaller werd nochtans uitgeleend met optie tot kopen, maar hij werd te licht bevonden.

Bundu kwam vorige zomer voor zo'n 2,8 miljoen euro over van het Deense Aarhus. Kompany vond Bundu toch nog te licht en besloot hem tijdens de winterstop uit te lenen met een optie om hem ook definitief over te kopen.

FC Kopenhagen van coach Jess Thorup waagde de sprong maar ook in Denemarken kon hij niet helemaal doorbreken. Op een half jaar kwam hij tot twee assists en één doelpunt, te weinig volgens Kopenhagen. "Bundu heeft in vlagen laten zien hoeveel talent hij heeft, maar niet in die mate dat we hem definitief over zullen nemen", klinkt het bij sportief directeur Peter Chstiansen.

Bundu zelf hoopt zich te kunnen bewijzen in Neerpede, maar voelde zich ook goed in Kopenhagen. "Ik voelde me heel goed binnen de groep, maar het was niet het droomhuwelijk waar we op hoopten. Ik kijk ernaar uit om terug naar Anderlecht te gaan en mijn kans te grijpen", zegt de winger.