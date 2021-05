Pech voor Noa Lang: flankaanvaller is er niet bij op eindronde EK voor beloften na blessure

Binnenkort start de eindronde van het EK voor beloften. Ook Nederland is er nog bij, maar jong Oranje zal niet meer kunnen rekenen op Noa Lang. De flankaanvaller is geblesseerd en moet dus afhaken.

Noa Lang is er niet bij voor de beloftenploeg van Nederland op de eindronde van het EK voor beloften. De Nederlander was er in de laatste wedstrijd van Club Brugge ook al niet bij door een blessure en daardoor moet hij nu ook afhaken voor het EK.

Ook Zeefuik en Reis zijn er niet meer bij in de selectie van Nederland. Sierhuis en Knoester worden dan weer wel geselecteerd. Nederland neemt het op 31 mei op tegen Frankrijk.