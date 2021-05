Villarreal - Man U: wint Unai Emery voor de vierde keer de Europa League?

Villarreal en Man U strijden woensdagavond om de winst van de Europa League. De Spanjaarden hebben deze beker nog niet in de prijzenkast staan, terwijl de Engelsen de Europa League al twee keer eerder omhoog mochten houden. Wie kroont zich tot winnaar?

Man U en Villarreal na 90 minuten in balans?

Beide ploegen verkeren niet in opperbeste vorm. De twee finalisten kunnen dezelfde statistieken overleggen in de afgelopen vijf wedstrijden (alle competities), namelijk twee zeges, één gelijkspel en twee nederlagen. Eindigt de Europa League-finale in een gelijkspel en geeft verlenging of strafschoppen de doorslag?

Scoort Villarreal wederom twee keer?

Villarreal speelde op weg naar de finale acht wedstrijden in de knock-outfase van de Europa League. De Spaanse topclub maakte in zes van die acht duels telkens twee doelpunten. Scoort Villarreal ook twee keer tegen Man U? Met Unai Emery hebben de Spanjaarden een ervaringsdeskundige in de finale van de Europa League als trainer. Hij won het toernooi met Sevilla drie keer op rij en verloor in 2019 de finale met Arsenal van Chelsea. Dit wordt alweer zijn vijfde Europa League-finale.

Spits in vorm

Edinson Cavani is dit seizoen goed bezig in de Europa League. De Uruguayaanse spits van Man U trof in de laatste drie Europese wedstrijden vijf keer het doel en gaf bovendien drie assists. Scoort Edinson Cavani in de finale tegen Villarreal?

Waar zet je best op in?

Man United haalde slechts 4 op12 in haar laatste wedstrijden. Kan Unai Emery alweer toeslaan? Dubbele Kans 1X (Villarreal of gelijkspel), odd: 1.83.

Man United is heel sterk vanvoor, maar vanachter ligt hun zwaktepunt. Beide teams scoren, odd: 1.83.

Edinson Cavani draait op volle toeren de laatste weken. Scoort hij vanavond alweer? Edinson Cavani scoort op elk moment, odd: 2.50.