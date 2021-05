Edward Still heeft 'duidelijk doel' voor ogen bij Charleroi

Bijna twee weken na zijn aanstelling werd Edward Still donderdag officieel voorgesteld aan de pers. De jonge Brit voelt zich vastberaden en helemaal klaar voor zijn vuurdoop als T1 bij Sporting Charleroi.

Op zijn dertigste en na vijf jaar in de schaduw van Ivan Leko voelt Edward Still zich klaar voor het echte werk. Hij vat zijn eerste job als T1 aan met erg veel optimisme en goesting, omdat hij naar eigen zeggen zeker is dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.

Mijn ideeën en visie zijn voor meneer Bayat belangrijker dan mijn leeftijd - Edward Still

Stills optimisme wordt niet getemperd door zijn jonge leeftijd en gebrek aan ervaring. "We zien in andere Europese landen dat alsmaar meer jonge coaches hun kans krijgen. Je hoeft ook niet langer zelf een profvoetballer geweest te zijn om als coach aan de bak te komen. Ik wist dat als ik de kans zou krijgen, het bij Charleroi zou zijn. Meneer Bayat kijkt niet naar de leeftijd. De ideeën en visie: daar draait het om bij hem."

En aan ideeën is er alvast geen gebrek bij Edward Still. Hij staat voor attractief voetbal, maar bovenal wil hij de Zebra's een duidelijke identiteit geven. "Onze doelstellingen zijn duidelijk gecommuniceerd door het bestuur, dat was na twee minuten klaar. Mijn eerste doelstelling nu is om de fierheid bij onze fans terug te brengen. En wat het klassement betreft? Dat is op dit moment niet belangrijk en het heeft ook geen zin om daarover te spreken", aldus Still.

Eerste de zieltjes van de fans terugwinnen, hen weer in het stadion krijgen van zodra het mag. "De supporters moeten fier zijn op deze club. Als het publiek zich vereenzelvigt met het elftal op het veld, dan zijn we in onze opzet geslaagd. We moeten de positieve energie terugkrijgen", besluit Edward Still.