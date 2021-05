Westerlo maakt vandaag nieuwe trainer bekend die hen naar 1A moet leiden

Westerlo komt straks met een officieel statement over de nieuwe coach. Dat wordt Jonas De Roeck, de voormalige assistent van Vincent Kompany.

De 41-jarige De Roeck lag in de balans met Stijn Vreven, maar haalde het nadat de club de profielen had vergeleken. De Roeck staat voor een serieuze uitdaging, want de Turkse eigenaars eisen niets anders dan de promotie naar 1A.

Dit seizoen eindigde de club pas vierde, wat Bob Peeters het hoofd kostte. Naar volgend seizoen toe willen ze de investeringen doen om de ploeg nog competitiever te maken, maar de druk voor de nieuwe trainer zal er alvast zijn.