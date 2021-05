Karim Belhocine heeft Moeskroen niet afgewezen: ex-trainer Charleroi bestudeert (al) zijn opties

Karim Belhocine is een vrije coach en ondanks een moeilijk seizoen bij Charleroi, is hij nog steeds populair vanwege zijn resultaten in zijn eerste seizoen bij de Carolo's en zijn jong profiel als trainer.

De afgelopen weken circuleerde de naam van Karim Belhocine volgens verschillende media in verschillende kringen. Onlangs werd Moeskroen genoemd als een plausibele optie, maar Belhocine heeft besloten het aanbod af te slaan, bij gebrek aan zekerheid over het project van Moeskroen.

Walfoot kan deze informatie nu ontkennen: er is weliswaar belangstelling voor de ex-trainer van Charleroi, maar hij heeft nog geen contact gehad met de directie, en heeft dus geen aanbod aanvaard of geweigerd. Hij heeft dus ook nog geen standpunt ingenomen over het project. De deur staat open, het valt nog te bezien of Moeskroen van Karim Belhocine haar prioriteit zal maken.

Belhocine staat op 43-jarige leeftijd op een tweesprong: hoofdtrainer blijven is aantrekkelijk, maar de mogelijkheid om opnieuw assistent-trainer te worden is niet uitgesloten - en ook het project van KAA Gent, waar hij zich zou kunnen herenigen met Hein Vanhaezebrouck, is niet uitgesloten. Eén ding is zeker: Belhocine zal zijn tijd nemen en al zijn opties overwegen.