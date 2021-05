KV Mechelen denkt vervanger voor Vranckx en Defour op te kunnen pikken bij Antwerp

KV Mechelen is op zoek naar een extra verdedigende middenvelder. Door het vertrek van Aster Vranckx en het pensioen van Steven Defour zitten ze op die positie redelijk krap. In Antwerp loopt wel een speler rond met het gewenste profiel.

Eigenlijk heeft Malinwa enkel nog Joachim Van Damme als verdedigende middenvelder. Ze tonen dan ook interesse in Frank Boya, de 24-jarige Kameroener van Antwerp, schrijft GvA. Die kwam vorig seizoen over van Moeskroen, maar kon er nooit een basisplaats veroveren. Boya kwam in totaal maar aan 694 minuten speeltijd.

Het valt wel af te wachten wat de nieuwe trainer en sportief directeur daarover zullen beslissen. Een andere optie is Dries Wouters, maar Genk verwacht nog een serieuze transfersom voor hun jeugdproduct.