Union investeert in de jeugd, en legt jonge doelman vast

Bij Union zijn ze druk bezig met het vastleggen van de kern met oog op volgend seizoen. De Brusselaars zijn na zovele jaren eindelijk terug in eerste klasse en willen geen modderfiguur slaan. Na Loïc Lapoussin, verlengt nu ook Kerian Atheba.

Kerian Atheba is een 19-jarige doelman die opgegroeid is in Brussel. Het jeugdproduct van Union tekende een contract van een seizoen, en zal dus ook deel uitmaken van de kern van Union volgend seizoen in de Jupiler Pro League.

Ook middenvelder Loïc Lapoussin verlengde al zijn contract bij de Brusselaars, Atheba verlengt nu dus ook. Met de contractverlenging van de jonge Brusselse doelman laat Union nu zien dat ze in eigen jeugd investeren. Afwachten of Atheba volgend seizoen kan doorbreken in de Jupiler Pro League.