Paul Put heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat opnieuw als bondscoach aan de slag in Afrika

Paul Put blijft actief in het Afrikaanse voetbal: de Belgische trainer is opnieuw bondscoach en deze keer van Congo-Brazzaville. Het is het vijfde Afrikaanse land waar Put aan het hoofd zal staan van de nationale ploeg. Put heeft een contract voor twee jaar getekend.

Paul Put zat sinds februari zonder werkgever, nadat hij was opgestapt bij Saif SC, een eersteklasser uit Bangladesh. Daar was hij aangesteld in oktober 2020. Put heeft dus slechts enkele maanden zonder job gezeten. Aan hem om Congo-Brazzaville voor het eerst sinds 2015 nog eens naar een groot toernooi te loodsen.

Gladiatoren

Dat was de laatste deelname van het land aan de Africa Cup. "Ik ben naar hier gekomen om een nieuw hoofdstuk voetbalgeschiedenis te schrijven met Congo-Brazzaville", aldus de nieuwe bondscoach op de site van de federatie van het Centraal-Afrikaanse land. "Ik verwacht veel van mijn spelers. Overal waar ik kwam kreeg ik een bijnaam: ‘de leeuw’ of ‘de gladiator’. Nu wil ik gladiatoren op het veld zien."

Put coachte in België Geel, Lokeren, Lierse en Moeskroen, maar is sinds de zaak-Ye enkel in het buitenland actief. In Afrika was hij eerder al bondscoach van Gambia, Burkina Faso, Kenia en Guinea. Met Burkina Faso haalde hij in 2013 de finale van de Afrika Cup.