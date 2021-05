Slecht nieuws voor Nederlandse voetbalfans: Regering verbiedt horeca om grote schermen te plaatsen

Een internationaal toernooi gaat in het voetbal vaak gepaard met grote schermen, liters bier en veel volk. Dat het er dit jaar anders zal uitzien, is al lang duidelijk. Maar in Nederland gaat de regering nog een stap verder.

In België mogen er nog schermen geplaatst worden als er verder aan alle geldende coronamaatregelen voldaan wordt, maar Nederlands premier Mark Rutte wilt dat niet in Nederland. "We willen het niet dus we moeten het verbieden, van die videoschermen bij de horeca die binnen of buiten staan. Er kan veel, maar als er te veel mensen samenkomen leidt dat tot besmettingen. We zullen genieten van het EK maar moeten het anders doen. Er is niets leuker dan in een café met elkaar te genieten van het voetbal en de doelpunten, maar dat gaat nu niet", vertelde Rutte op een persconferentie. En zo worden de grenzen misschien wel opengezet voor de Nederlandse voetbalfans om de cafes in België op te zoeken om hier op een groot scherm naar het Ek voetbal te komen kijken.