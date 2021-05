AA Gent beloont spelers met forse premie voor het behalen van Europees voetbal

AA Gent kon na een teleurstellend seizoen zich toch nog plaatsen voor een plekje in Europa. De Gentenaren mogen in de voorrondes van de derde Europese competitie, de Conference League, gaan spelen. Dat tot grote vreugde van het Gents bestuur.

AA Gent had zich in het begin van dit seizoen voorgenomen om mee met Club Brugge te concurreren voor de landstitel. Al snel bleek dat moeilijk voor De Buffalo’s te gaan worden door een slechte seizoenstart. Nu moeten ze in Gent vrede nemen met de Conference League.

Uiteindelijk ook niet slecht, zo vindt het Gentse bestuur. Het bestuur trok 750000 euro uit om te verdelen onder de spelers als wijze van premie voor Europees voetbal te behalen, dat meldt Het Nieuwsblad. Afwachten nu wat De Buffalo’s zullen presteren volgend seizoen in de Conference League…