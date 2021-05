Exit Vercauteren, Brian Priske is nieuwe trainer van Antwerp

Brian Priske is de nieuwe trainer van Antwerp FC. De Deen neemt het roer over van Franky Vercauteren.

Brian Priske was tot voor kort trainer van FC Midtjylland in Denemarken, waar hij naast de titel greep dit seizoen. Brondby trok in de laatste wedstrijden aan het langste eind.

Priske is alleszins geen onbekende voor het Belgische voetbal. De Deen speelde in de Jupiler Pro League nog 68 wedstrijden voor Racing Genk en daarna bijna even veel voor Club Brugge. Met Club Brugge veroverde hij zijn eerste bekertitel ooit in 2007.

Na zijn spelerscarrière werd hij assistent bij Midtjylland én Kopenhagen, de twee grootste Deense clubs. Bij Midtjylland nam hij over als interim-trainer na het ontslag van de hoofdcoach, waarna het bestuur hem het vertrouwen gaf om door te gaan als hoofdtrainer.

Vercauteren

Het was een publiek geheim dat de voetbalfilosofie van Franky Vercauteren niet altijd strookte met die van het bestuur bij Antwerp. Vercauteren nam dit seizoen over op The Great Old van Ivan Leko, die naar China trok. Hij loodste Antwerp naar de derde plaats maar was er niet incontournable als coach. Nadat hij eerst nog aanbiedingen van Belgische clubs naast zich had laten liggen, ging hij toch in op het voorstel van Antwerp. Verwacht wordt dat hij nu opnieuw richting zijn vrouw in Rusland trekt.