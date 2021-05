Galatasaray wil één van de smaakmakers van Beerschot wegplukken

Goede prestaties van één van de Beerschot spelers is in Turkije niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Het Engelse Sky Sports meldt dat Galatasaray 15 miljoen euro wil betalen voor Ismaila Coulibaly van Beerschot. De 20-jarige middenvelder deed het zeer goed in het begin van de competitie. Ismaila Coulibaly is eigendom van Sheffield United. Deze zijn juist gedregadeerd naar de Championship en zullen alle zeilen zowel sportief als financieel willen bijzetten om zo snel mogelijk terug te promoveren naar de Premier League.



Als Galatasaray daadwerkelijk Coulibaly voor 15 miljoen euro zou vastleggen, zou hij de tweede duurste speler ooit worden van de club. Die eer is momenteel weggelegd voor Badou Ndiaye, die 16 miljoen euro kostte. Beerschot hoopt alvast dat het Coulibaly nog een jaar kan huren van zijn Engelse partner.