Zelfs het F-woord kan er vanaf bij de held van Chelsea: "Ik heb hier 15 jaar op gewacht"

Niet Manchester City, wel Chelsea is de winnaar van de Champions League. In de finale maakte één doelpunt alle verschil. Maker van dat doelpunt is Kai Havertz: de Duitser is de matchwinnaar en dus de grote held van Chelsea FC.

Vlak na de wedstrijd sprak Kai Havertz BT Sport toe. Alhoewel, de man geraakte amper uit zijn woorden. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen", stamelde Havertz. "Ik heb hier een lange tijd op gewacht." Ook voor de entourage van de speler is dit uiteraard een schitterend moment. "Nu wil ik vooral mijn familie bedanken: mijn ouders, mijn grootmoeder en mijn vriendin. Ik heb hier 15 jaar opgewacht en nu is het moment daar", aldus een dolgelukkige Havertz. Feestnacht Het interview werd al snel afgebroken door het feestgedruis, de typische taferelen na zo'n grote finale. Havertz liet zelfs voor televisie nog even het F-woord vallen, maar dat kan er wel eventjes vanaf als je de Champions League wint. Havertz en Chelsea gaan een feestnacht tegemoet.