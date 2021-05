Degryse noemt zijn favorieten voor het EK en waarschuwt: "Vrees dat hij zijn carrière op het spel zet"

Het EK komt er stilaan aan. En dus roeren ook de analisten zich volmondig. Het is niet anders voor Marc Degryse.

Marc Degryse is er stilaan klaar voor om de Rode Duivels te bekijken op het EK. "België is niet mijn topfavoriet op het EK", klinkt het in De Zondag.

Geen topfavoriet

"Dat zijn voor mij Frankrijk en Portugal. Voor de Belgen zal alles moeten meezitten", beseft de gewezen Rode Duivel.

Degryse stelt zich ook behouden op over de zaak Axel Witsel: "Ik heb vooral schrik dat hij zijn hele carrière op het spel zet. Hervallen met een achillespeesblessure, dan kan het game over zijn."