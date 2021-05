Georginio Wijnaldum moet geduld hebben om zijn transfer af te ronden

Georginio Wijnaldum is inmiddels transfervrij, en lijkt die status te gaan benutten met een fraaie overstap naar FC Barcelona maar medische testen mag hij niet gaan afleggen.

Zolang het Nederlands elftal zijn EK nog niet heeft afgerond, mag Wijnaldum geen medische keuring voor Barça gaan afleggen. Dat meldt bondscoach Frank de Boer, die volledige focus en concentratie op Oranje eist, tijdens de persconferentie vandaag. "Die spelers zullen dus geduld moeten hebben tot na het toernooi."



Wijnaldum zelf zei al over de geruchten: "Mijn zaakwaarnemer is er geweest en staat op de foto. Daar is geen ontkennen aan. Maar verder kan ik er nog niks over zeggen." Ook Bayern München zou de Liverpool-middenvelder begeren nu hij gratis op te pikken is. "Dat maakte je interessant. Ik heb een aantal goede seizoenen gespeeld, dat helpt dan ook weer mee."