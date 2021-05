Percy Tau kende weinig succes bij Brighton & Hove Albion

Percy Tau kwam in België uit voor Union, Club Brugge en Anderlecht. Dit steeds op uitleenbasis. Terug bij zijn moederclub, Brighton, was het tot op heden nog geen succesverhaal.

Percy Tau werd afgelopen zomer door Anderlecht gehuurd van Brighton & Hove Albion. In Brussel begon hij goed, maar nadien deemsterde hij wat weg. Brighton riep hem in januari terug maar tot op heden was dit nog geen succesverhaal.

Tau speelde amper 102 minuten in de Premier League. De Zuid-Afrikaan denkt echter niet aan vertrekken. “Ik sprak met de coach en hij weet ook dat ik te weinig speelde, maar ik wil vechten voor mijn plaats", aldus Tau aan Zuid-Afrikaanse media.



Een nieuwe uitleenbeurt is voorlopig niet aan de orde. “Ik denk dat niemand dit wil. Als ze mij opnieuw zouden willen uitlenen, op wat zou dat dan gebaseerd zijn? Ik wil mijn kans grijpen", aldus de voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League.