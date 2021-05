Thierry Henry is terug bij de Rode Duivels

Het EK komt eraan en daarin zullen de Rode Duivels ook kunnen rekenen op Thierry Henry.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft via de officiële kanalen laten weten dat de voetballegende terugkeert in de staf van de Rode Duivels. De 43-jarige Fransman zat sinds eind februari zonder job nadat hij om privéredenen besloot om te vertrekken bij het Canadese MLS-team CF Montréal. Enkele maanden later heeft hij een 'nieuwe' job gevonden en keert hij terug bij de Rode Duivels. Tussen 2016 en 2018 was hij al assistent van Roberto Martinez bij de nationale ploeg.

De rol die hij juist gaat invullen dat heeft de Belgische Voetbalbond nog niet bekendgemaakt.