UEFA-baas komt scherp uit de hoek over WK: "Dan doen de Europese landen niet mee"

166 voetbalbonden stemden bij de FIFA positief om een wereldkampioenschap om de twee jaar te organiseren. UEFA-baas Ceferin is het daarmee totaal niet eens.

Een WK organiseren om de twee jaar. Dat voorstel kreeg bij heel wat voetbalbonden in de wereld een positieve stem. Opvallend, want de kalender zit al overvol.

UEFA-baas Ceferin begrijpt niet dat men dit voorstel zelfs doet. “Het is onmogelijk, een totaal irrationeel idee”, vertelt hij aan Record. “Het volgende WK is in 2022 en die daarna in 2026. In 2028 hebben we een Europees kampioenschap dus als er een WK in 2028 komt, zullen de Europese landen er niet aan meedoen.”

Volgens Ceferin zijn de spelers daarvoor geen vragende partij. “Kun je je voorstellen hoe het is voor spelers om elk jaar een toernooi van één maand te hebben? Ze krijgen steeds meer blessures, omdat de voetbalkalender al zo vol zit. Dit is een politiek idee, maar in de realiteit zal dit idee geen enkele steun krijgen.”