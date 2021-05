La Gazzetta dello Sport kondigt offensief aan: 'Op die manier wil Napoli De Ketelaere naar Serie A halen'

SSC Napoli heeft Charles De Ketelaere op het verlanglijstje gezet. De Italianen brachten al een openingsbod uit, maar zijn van plan om een stap verder te gaan.

Dat openingsbod van amper tien miljoen euro was vooral bedoeld om Club Brugge uit hun kot te lokken. Is Charles De Ketelaere te koop of niet? Op dat antwoord heeft SSC Napoli alvast een antwoord.

La Gazzetta dello Sport weet dat Partenopei deze zomer een versnelling hoger wil schakelen. In het Nederlands: een concreet én hoog bod uitbrengen. Maar daarvoor zijn er eerst inkomsten nodig.

De Ketelaere als... toptarget

Kalidou Koulibaly en Fabian Ruiz kregen alvast te horen dat ze op zoek mogen naar een nieuwe club. Met die transferinkomsten wil Napoli zelf de markt op. Met als toptarget: de jonge Belg van Club Brugge.