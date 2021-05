Ex-speler Anderlecht ziet EK-droom uiteenspatten door blessure: "Dit was een jongensdroom voor me"

Kent u James Lawrence nog? De Welshe verdediger lag tot vorig seizoen onder contract bij Anderlecht. Dit seizoen nam St. Pauli hem over nadat de club uit de Tweede Bundesliga de verdediger vorig seizoen al huurde. Lawrence (28) maakte zich op voor het EK, maar maandag spatte zijn droom uiteen.

James Lawrence, negenvoudig Welsh international, behoorde weliswaar tot de definitieve selectie van Wales, maar de verdediger moet noodgedwongen forfait geven. Lawrence liep op training een spierblessure op, zo maakte hij bekend op Instagram.

"Deelnemen aan het EK was een kinderdroom voor me. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe ik me nu voel", klinkt het onder meer in de emotionele post. Wales neemt het in groep A van Euro2020 op tegen Zwitserland, Turkije en Italië.