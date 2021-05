Roberto Martinez spreekt over zijn eigen toekomst en over 'nieuwkomer' Thierry Henry: "Heb het hem zelf gevraagd"

Roberto Martinez heeft op een persconferentie wat meer duiding gegeven bij een aantal heikele zaken. Daarbij kwam ook de toekomst ter sprake en zijn nieuwe assistent.

Over zijn eigen toekomst - Martinez wordt gelinkt aan onder meer Tottenham en zou mogelijk na het EK kunnen verkassen richting een club - wilde de bondscoach het niet hebben: "Dat is nu niet belangrijk."

Maar over zijn nieuwe assistent wilde hij wél wat uitleg doen: "Ik praat vaak met hem en ik heb hem zelf gevraagd om bij de staf te komen."

Geen moeilijke beslissing

"Hij heeft een goeie kennis van de Belgische spelers en is het ook blijven volgen. Hij heeft een goeie band met de hele staf en is een uniek profiel in ons team."

"Dus neen: het was geen moeilijke beslissing hem terug te vragen. De Belgische bond heeft hem aangezocht en niet andersom."