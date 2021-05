Zidane haalt uit naar Real Madrid en wijst met beschuldigende vinger naar bestuur: "Die zaken werden doelbewust gelekt"

Zinedine Zidane heeft afscheid genomen van Real Madrid. De Fransman verlaat na twintig jaar de Spaanse hoofdstad, maar dat doet met een wrang gevoel.

Zinedine Zidane kwam in 2001 als speler aan bij Real Madrid en was de voorbije twintig jaar als speler, beloftencoach, assistent en coach actief bij De Koninklijke. Hij heeft zelf beslist om op te stappen, maar wil toch zijn hart luchten.

“Dit is geen overhaaste beslissing”, aldus ZiZou in een open brief die voor de fans bestemd is. “En ik ben het coachen allesbehalve beu. In mei 2018 vertrok ik omdat ik vond dat de ploeg iets nieuws nodig had om hongerig te blijven.”

Deze keer liggen de kaarten echter helemaal anders. “Nu vertrek ik omdat ik het gevoel heb dat de club het vertrouwen dat ik nodig heb niet meer kan geven. Ik mis de steun om iets op te bouwen voor de middellange of lange termijn.”

Alles wat ik had opgebouwd bij Real Madrid werd vergeten

“Ik weet wat er bij Real Madrid verlangd wordt”, besluit Zidane. “Als je niet wint moet je vertrekken. Maar alles wat ik had opgebouwd werd vergeten. Het deed mij én de spelers pijn om telkens na een nederlaag te lezen dat het bestuur me zal ontslaan. Die zaken werden doelbewust gelekt.”