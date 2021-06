Het niet meer zo geheime wapen van Martinez vol zelfvertrouwen: "Ik ben niet gekomen hier te staan en te wachten! Ik wil spelen!"

Jérémy Doku, het niet meer zo geheime wapen van Roberto Martinez. De 19-jarige sneltrein zou wel eens een belangrijkere rol kunnen spelen op het EK dan iedereen denkt, gezien al de blessures.

Opmerkelijk: Doku is nooit een verlegen jongen geweest, maar sinds zijn transfer naar Rennes is hij nog mondiger geworden. "Hoe dat komt? Tegen grotere ploegen en tegen grotere spelers voetballen heeft me nog zelfzekerder gemaakt. Ik heb ervaren dat ik mijn mannetje kan staan in de Ligue 1 en dat heeft ook geholpen. Zo kom je ook met meer zelfvertrouwen naar de nationale ploeg", verzekerde hij.

Dat zal nodig zijn, want mogelijk moet de bondscoach een vervanger voor Eden Hazard aanduiden. En in de WK-kwalificatiematchen en oefenwedstrijden bewees Doku al dat hij op de flank enorme schade kan aanrichten. "Of ik Eden kan vervangen? Ten eerste denk ik dat hij klaar zal geraken, maar als de coach zegt dat ik moet spelen... Ik ben niet gekomen om hier te staan en te wachten. Ik wil me tonen, laten zien tot wat ik in staat ben. Ik wil zoveel mogelijk speeltijd."

Ik ben zeker sterker geworden!

Doku leeft voor het EK. Het moet een hoogtepunt worden in zijn nog jonge carrière. Zelfs zijn gsm is al getooid met de kleuren van de Duivels én met zijn eigen foto. "Mijn ambitie is gekoppeld aan het collectief. We willen iets groots doen, we willen de top zijn."

Doku is de troefkaart van Martinez. Ook in de Ligue 1 kennen ze hem intussen. "In Frankrijk ben ik inderdaad de speler waar het meeste fouten op worden gemaakt. Dat stoort me niet. Als ze je pijn willen doen, betekent dat dat je goed bent. Het wil zeggen dat ze het moeilijk hebben om je af te stoppen. Ik weet dat ik een goeie dribbelaar ben."

Zijn klein jaar in Frankrijk heeft van hem een completere speler gemaakt, beweert hij. "Ik was vooral een dribbelaar. Ik wachtte op mijn flank op de bal om daarna het verschil te maken. Ik heb nu ook iets meer centraal gespeeld, ik loop meer in de diepte en mijn positionering op het veld en voor het doel is beter. Ik ben zeker sterker geworden!"