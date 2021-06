Jestrovic wimpelde in herfst van zijn carrière Standard af: "Ik ben voor eeuwig een man met een mauve hart"

Nenad Jestrovic zal in België altijd worden gelinkt aan RSC Anderlecht. De voormalige aanvaller geeft toe dat hij ooit is benaderd door Standard. Geen haar op zijn hoofd dacht eraan om in Luik te gaan voetballen.

“De aanbieding kwam er in de herfst van mijn carrière”, aldus Nenad Jestrovic in Het Laatste Nieuws. “Ik kon dat simpelweg niet maken. Voor geen geld ter wereld zou ik voor Standard voetballen. Ik ben voor eeuwig een man met een mauve hart.” En die dankbaarheid staaft Jestrogol met een andere anekdote. “Normaal gezien zou ik in 2001 van Moeskroen naar Borussia Dortmund verhuizen. Alles was geregeld. Die Duitsers waren zot van mij, maar toen liep ik een beenbreuk op.” Mijn dank richting RSC Anderlecht kan nooit groot genoeg zijn “Dortmund koos dan maar voor Jan Koller”, besluit Jestrovic. “Anderlecht heeft daarentegen niét getwijfeld. Ondanks de blessure, hé. De club heeft mij zoveel gegeven. Mijn dank richting Anderlecht kan nooit groot genoeg zijn.”