'Everton blijft niet bij de pakken zitten en heeft opvolger voor Ancelotti al gevonden'

De deal is rond. Carlo Ancelotti volgt Zinedine Zidane op bij Real Madrid. En zelfs Everton FC heeft al een nieuwe oefenmeester te strikken.

De officiële mededeling is al gepasseerd. Carlo Ancelotti keert terug - hij was tussen 2013 en 2015 al coach van De Koninklijke - naar Real Madrid. Maar ook The Toffees handelen héél snel.

Zo staat Nuno Espirito Santo volgens de Engelse media klaar om meteen over te nemen. De Portugees maakte de voorbije seizoenen een goede indruk bij Wolverhampton Wanderers, maar is momenteel vrij op de markt.