'Levy gooit alle principes overboord en wil Conte met dit waanzinnige aanbod naar Tottenham halen'

Tottenham Hotspur zet alles op alles om Antonio Conte naar Londen te halen. Daniel Levy wil de Italiaanse coach overtuigen met een monstercontract én een vrijgeleide om enkele spelers te halen.

Tottenham Hotspur wil met Antonio Conte eindelijk die felbegeerde prijzen pakken. The Spurs worden dan wel gezien als één van de Engelse topclubs, maar de prijzenkast blijft leeg.

La Stampa weet dat Conte in Londen twintig miljoen euro per jaar kan verdienen. Maar dat is niet alles. Hij krijgt meteen ook carte blanche om enkele spelers te halen. Wedden dat Romelu Lukaku binnenkort aan Tottenham wordt gelinkt?