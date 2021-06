Algemeen manager Club Brugge krijgt jaar alcoholslot na dronken rijden: "Iedereen gelijk"

Vincent Mannaert, de algemeen manager van Club Brugge, moest dinsdagmorgen verschijnen voor de politierechtbank. De Club-manager werd betrapt met veel alcohol in het bloed en kent zijn straf. Het was dan ook niet de eerste keer dat Mannaert gepakt werd voor dronken rijden...

In 2011 was Mannaert al eens een huis binnengereden. Nu werd de manager van Club Brugge gepakt met 2,44 promille alcohol in zijn bloed. Het verdict: 3.200 euro boete, 3 maanden rijverbod en 1 jaar alcoholslot. Ook de politierechter kon niet lachen met Mannaert zijn daden.

“Als een beschonken bestuurder een van zijn kinderen zou omverrijden, zou beklaagde ook willen dat die zwaar gestraft wordt. Er zijn bovendien veel hotels in Oostende waar gestresseerde zakenmannen kunnen ontstressen en ontnuchteren. Iedereen is gelijk voor de wet, ook in de voetbalwereld", zei de rechter nog, nadat Mannaert zijn straf kende, in Het Laatste Nieuws.